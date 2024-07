Ha incendiato un furgone di proprietà di una ditta di Merone, per la quale lavorava, con tutta probabilità per risentimento verso la stessa dopo essere stato licenziato.

Viene licenziato e per vendicarsi incendia il furgone dell'azienda

E' successo nel pomeriggio di venerdì 5 luglio. L'autore del gesto, un 34enne di Giussano, secondo quanto ricostruto, avrebbe dapprima cosparso di benzina il mezzo parcheggiato nel piazzale dell'azienda, poi gli avrebbe dato fuoco. Durante l'azione crimonosa però è stato investito dalle fiamme riportando ustioni di primo e secondo grado sul 35% del corpo.

In preda ai dolori provocati dalle ustioni a braccia e volto, l'autore del gesto si è recato in farmacia a Lurago d'Erba per chiedere aiuto. Proprio lì è stato rintracciato dai Carabinieri di Lurago d’Erba che poco prima avevano raggiunto la sede dell'azienda assieme ai Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio.

Nel frattempo sempre presso la farmacia è intervenuta l'ambulanza del Lariosoccorso di Erba che ha trasportato il giussanese in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

L'uomo è stato identificato dalle forze dell'ordine e deferito all'autorità giudiziaria a piede piede libero perché responsabile di danneggiamento di cosa altrui seguito da incendio.

Sono in corso accertamenti che dovranno stabilire dove il 34 enne si sia procurato l'infiammabile. Utili saranno le eventuali telecamere che hanno ripreso i momenti salienti dell'azione criminosa.