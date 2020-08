Viene punto da un calabrone, interviene l’elisoccorso

Attimi di paura, poco fa, a Sulbiate dove un uomo è stato punto da un calabrone rischiando di finire in shock anafilattico. Tanto da richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il fatto

Tutto si è verificato nel giro di qualche minuto intorno alle 11. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, allertati dalle grida di un uomo che era stato appena punto da un calabrone. Il dolore ha però lasciato subito spazio alla paura, visto che il malcapitato ha iniziato a manifestare i sintomi di una tremenda reazione allergica al veleno dell’insetto. Oltre all’ambulanza e a una pattuglia della Polizia locale di Sulbiate, in via Cremonesi è anche atterrato l’elicottero del 118, pronto a decollare per il trasporto d’urgenza in ospedale.

Sospiro di sollievo

Fortunatamente dopo le prime cure sul posto operate dai paramedici, le condizioni della vittima sono subito migliorate. Dopo alcuni minuti di grande apprensione, infatti, gli effetti dello shock anafilattico paiono essersi diradati, facendo tirare un sospiro di sollievo ai presenti. In questi minuti i sanitari del 118 stanno continuando a monitorare i parametri per scongiurare una ricaduta, ma sembra che l’uomo sia definitivamente fuori pericolo nonostante il grande spavento.