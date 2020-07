Vigilanza notturna contro vandali e topi d’appartamento

Il comune di Usmate Velate per tutto il periodo estivo ha istituito un servizio di vigilanza notturna privata per monitorare i parchi e tutto il territorio cittadino.

Vigilanza notturna per prevenire schiamazzi

E’ stato presentato oggi nell’auditorium del centro sportivo di via Luini il progetto “E-state in sicurezza” che garantirà da lunedì 20 luglio fino a metà settembre il controllo del territorio comunale durante la notte. L’obiettivo è replicare il successo del controllo con vigilanza privata avvenuto sotto Natale e che ha consentito di non avere alcun furto durante le feste natalizie.

“Anche questa estate abbiamo ricevuto diverse lamentele dai cittadini per quanto riguarda gli schiamazzi notturni in particolar modo nei parchi e vicino ai parcheggi – ha affermato il sindaco Lisa Mandelli – Abbiamo quindi deciso di pagare un servizio di vigilanza privata che oltre a controllare il territorio e le aree più periferiche, per prevenire furti, si occupi anche di aprire e chiudere i parchi e le aree verdi e intervenire per controlli in cosa di segnalazione di schiamazzi durante la notte. Vogliamo anche prevenire atti vandalici come quelli accaduti in villa Borgia, dove dopo poche settimane dalla sua sistemazione, sono stati rotti diversi nuovi punti luce”.

Un numero da chiamare in caso di emergenza

Ad avere un filo diretto con la vigilanza saranno i residenti che fanno parte del “controllo di vicinato” e gli “Amici di Usmate” che in questi mesi hanno contattato le forze dell’ordine e il Comune per segnalare le criticità e i luoghi più sensibili.

“La pattuglia di controllo girerà per il paese controllando i luoghi più sensibili e chiudendo i parchi cittadini – ha affermato il vicesindaco Pasquale De Sena – Potranno anche verificare se si trova qualcuno all’interno e se in piazze o altre luoghi ci sono schiamazzi o criticità. Un servizio molto utile per garantire la serenità dei cittadini, ma che non vuole essere oppressivo nei confronti dei più giovani: si potrà stare all’aperto ma garantendo sempre il rispetto degli altri e del bene comune. Il costo totale è di circa 5mila euro”.

I cittadini di Usmate Velate avranno a loro disposizione un numero telefonico dedicato (02- 66301809) per allertare la pattuglia: basterà comporlo per entrare in dialogo con i vigilantes ed interfacciarsi con la centrale operativa.

