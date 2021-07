Vigili del fuoco a Busnago per un principio di incendio

Una squadre di Vigili del Fuoco del comando di Monza Brianza e una del distaccamento di Dalmine sono intervenute nel primo pomeriggio di oggi a Busnago per un principio di incendio.

Secondo quanto riferito dai pompieri l'intervento è scattato dopo le 14 per l'inizio di un incendio all'interno di un cassone di scarti del Leroy Merlin di Busnago. Qui si è portata anche l'ambulanza locale per prestare soccorso a un uomo che è stato poi trasportato presso l'ospedale di Vimercate in codice verde. Grazie all'arrivo tempestivo delle due squadre di Vigili del fuoco le fiamme sono state spente in breve tempo e la zona messa in sicurezza.