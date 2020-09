Vigili del fuoco a Lentate per un cortocircuito in un cantiere. L’allarme è scattato intorno alle 13.20. Sul posto anche i Carabinieri.

Vigili del fuoco a Lentate per un cortocircuito in un cantiere

In base a quanto è stato possibile ricostruire a provocare il cortocircuito, nella zona seminterrata del cantiere dove è in costruzione un supermercato, sarebbe stato un cavo di rilevazione dei fumi che si è surriscaldato. Fortunatamente non si sono sviluppate fiamme ma solo tanto fumo. Non si registrano danni ai locali del punto vendita in costruzione.

Sul posto, all’angolo tra via Scultori del legno e Nazionale dei Giovi, sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del fuoco, l’ambulanza e l’automedica a scopo precauzionale (non si registrano infatti feriti o intossicati) e i Carabinieri che stanno ora appurando le cause del cortocircuito.

TORNA ALLA HOME