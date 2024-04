Vigili del Fuoco, Carabinieri e soccorritori a Trezzo sull'Adda alla ricerca di una persona nel fiume. Momenti di apprensione per la segnalazione al 112 di una donna che si sarebbe gettata in acqua. Ricerche molto difficili per il fiume ingrossato.

Avvistato un corpo senza vita

Intorno alle 12 il cadavere di una persona sarebbe stato intravisto poco fa nel tratto di fiume tra Cassano d'Adda e Fara di Gera d'Adda. Le ricerche sono iniziate questa mattina, mercoledì 10 aprile 2024, e hanno preso il via da Trezzo. L'allarme è scattato attorno alle 10. Al 112 è arrivata la segnalazione di una persona che era caduta in acqua. probabilmente si trattava di un gesto volontario. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, anche con il Nucleo sommozzatori, i Carabinieri della Compagnia di Pioltello, l'elisoccorso, un'ambulanza e la Polizia locale. Le ricerche sono iniziate dal luogo della segnalazione, in via Val di porto, e si sono spinte fino al santuario di Concesa, dove c'è una chiusa.

Ricerche rese complicate dal fiume in piena

Le condizioni sono molto difficili anche a causa delle recenti piogge. Il livello del fiume è molto alto tanto che molti Comuni rivieraschi da circa un mese lo tengono costantemente controllato. Al momento i soccorritori non sono riusciti a trovare alcune persona. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un'anziana donna.

