Vigili del Fuoco in azione a Bovisio, fiamme in un box

Vigili del Fuoco in azione a Bovisio Masciago, in via Giovanni Francioli, per un incendio che si è sprigionato in un box, all'interno di un condominio.

Incendio in un box a Bovisio Masciago

Diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute ieri mattina a Bovisio Masciago per un incendio che ha interessato un box all'interno di un contesto condominiale che si trova in via Giovanni Francioli.

Evacuata una persona al sesto piano

I pompieri hanno anche proceduto a evacuare al sesto piano una persona che richiedeva aiuto a causa del fumo che aveva interessato la tromba delle scale. Sul posto si sono portate l'autopompa e il carro soccorso da Desio, l'autopompa da Seregno e l'autoscala dalla sede centrale di Monza. L'intervento è durato circa due ore.