Allarme in via Appiani, Vigili del Fuoco intervengono per un nido di api. La chiamata al distaccamento dei pompieri è arrivata intorno alle 14. Sul posto si è portato poi anche un apicoltore.

Nido di api, pompieri in via Appiani

I Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto la chiamata di alcuni residenti per verificare la presenza di un nido di api e mettere in sicurezza la zona. In via Appiani ha operato un mezzo con la scala. Individuato il nido tra le fronde degli alberi che delimitano la strada, i pompieri hanno poi chiesto l’intervento di un apicoltore. Diversi i seregnesi che, vedendo i Vigili del Fuoco, si sono chiesti cosa fosse accaduto. Sul posto anche la Polizia Locale.