Villa Raverio in lutto per la scomparsa del suo fornaio

Si è spento a soli 48 anni Luigi Maggioni dello storico negozio di piazza Sant'Eusebio

Villa Raverio (Besana in Brianza) in lutto per la scomparsa di Luigi Maggioni dello storico panificio di piazza Sant'Eusebio.

Si è spento a soli 48 anni, dopo aver combattuto contro una malattia risultata purtroppo inguaribile. Dopodomani, mercoledì 9 febbraio, alle 14,30, l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale della frazione a un uomo «estremamente buono», come lo ha definito chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. All’interno del negozio di famiglia, accanto a mamma Orietta, papà Giovanni e ai fratelli, Luigi era il punto di riferimento per i dolci.

Tanti i messaggi carichi stima che hanno riempito la pagina Facebook «Sei di Villa Raverio se» alla notizia della sua scomparsa, dimostrazione virtuale di un affetto concreto. «Buono, dolce, disponibile, generoso... Queste sono solo alcune delle tue qualità, le stesse delle tua famiglia», si legge. «Ora sarai il pasticciere del Paradiso».