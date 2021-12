Villaggio di Natale danneggiato dai vandali

agrate

Il rammarico del sindaco, Simone Sironi: "Ci appelliamo al buon senso di chi ha fatto questo gesto, riportate tutto dov'era".

Vandali hanno danneggiato il villaggio di Natale che era stato allestito davanti al Municipio di Agrate dal Comitato Genitori dell'Istituto comprensivo Bontempi, che comprende tutte le scuole della città.

Danneggiato dai vandali

Un ignobile gesto che ha rammaricato profondamente il sindaco Simone Sironi: "Ieri un bellissimo villaggio di Natale preparato davanti al Municipio, la casa di tutti i cittadini, con cura, amore, tempo ed energie dal Comitato con l'aiuto della Protezione civile, per regalare bellezza, gioia, atmosfera natalizia a tutti noi - spiega il primo cittadino - Oggi un villaggio di Natale rovinato, senza la renna Rudolf e alcuni elfi, tanta amarezza e tristezza da parte di tutti coloro che lo avevano preparato e di coloro che passeranno e noteranno che qualcosa non torna".

Il rammarico del sindaco

"In mezzo tanta stupidità, per non parlare della tanta maleducazione, cattiveria, mancanza di senso civico e di rispetto, ignoranza. Di chi? - si domanda il sindaco - Ancora non lo sappiamo ma a breve lo sapremo. Qualcuno che, spinto chissà da quale motivazione o forse proprio senza alcun motivo (che è forse ancora peggio) ha probabilmente distrutto e sicuramente portato via parti del villaggio di Natale. Siamo forse degli illusi ma proviamo ad appellarci al buon senso di chi ha fatto questo gesto: riportate tutto dov'era. A tutti diciamo: inutile pretendere che la bellezza e la vita della comunità e del paese dipenda sempre e solo dagli altri. Cominciamo tutti, adulti e ragazzi, a educarci al senso del rispetto e dell'impegno condiviso. Ognuno faccia la sua parte, solo insieme possiamo essere comunità. Noi, insieme alla Polizia locale, anche in questo caso faremo la nostra". La piazza, oggetto dei furti e del vandalismo, è monitorata dalle telecamere di videosorveglianza: le immagini saranno visionate dalle autorità competenti per individuare i responsabili del gesto commesso ai danni del villaggio di Natale.

