Villasanta, affaire “Ecomostro” ad una svolta clamorosa

Una svolta clamorosa per l’”Ecomostro” di Villasanta: l’immobile dell’Area Nord di via Da Vinci, realizzato per metà da Malaspina, potrebbe essere presto abbattuto per fare posto ad un polo commerciale di media distribuzione. Che potrebbe prendere ispirazione da quanto realizzato, in passato, ad Arcore, nella frazione di Bernate, o a Concorezzo (area ex Frette), dove hanno trovato posto rispettivamente McDonald’s, Aldi e Tigotà.

Una nuova porta di ingresso per il paese

E che diventerebbe la «porta» di ingresso al paese per coloro che arrivano da Arcore o da Vimercate.

Si profila una svolta clamorosa per l’annosa questione riguardante l’”Area Nord”. Un’operazione urbanistica importante che, però, se dovesse andare in posto, dovrebbe passare da una nuova variante al Piano di Governo del Territorio villasantese.

Il 7 ottobre la nuova asta

La prima certezza è che per il prossimo 7 ottobre è stata fissata, da parte del curatore fallimentare dell’Area Nord, Marco Cordaro, una nuova asta per vendere l’Ecomostro. E la base di partenza è di 1,8 milioni di euro. Ricordiamo che l’ultimo tentativo di vendita risale a ben due anni fa. Era il luglio del 2018 quando anche il quarto bando, con una base di 3,5 milioni, si chiuse con un nulla di fatto.

Davvero “pochi spiccioli” se si pensa che nel settembre del 2016, in occasione della prima asta di vendita, il valore di quello che sarebbe dovuto diventare un hotel era stato fissato in circa 6 milioni di euro.

TUTTI I DETTAGLI E GLI APPROFONDIMENTI DELLA NOTIZIA LI POTETE LEGGERE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA A PARTIRE DA MARTEDI’ 4 AGOSTO 2020

TORNA ALLA HOME