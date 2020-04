Villasanta dice addio alla sua storica fiorista

Villasanta piange la sua storica fiorista che ha scritto pagine importanti della storia del commercio villasantese.

Si è spenta nella notte la 90enne Piera Livio, moglie dello storico fotografo Umberto Molteni scomparso qualche mese fa.

La donna lascia un vuoto incredibile nella sua famiglia, formata dalle figlie Raffaela e Alessandra, dai generi Lorenzo e Daniele e dai nipoti Federica e Paola.

Una vita per il suo negozio

La donna viveva per il suo negozio e per il suo lavoro. Infatti è stata la prima fiorista in attività a Villasanta.

Unanime il cordoglio di tutta la comunità villasantese che si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Una vita accanto al marito Umberto

Ugo, col suo obiettivo ha colto tutti i momenti più importanti della cronaca cittadina e non solo.

«Già all’età di 13 anni nostro padre iniziò a lavorare come garzone nello studio fotografico Farina di via Manzoni – avevano raccontato le figlie Alessandra e Raffaela per ricordare la scomparsa del padre – Dopo una gavetta di 14 anni, nel 1952, si trasferì a Villasanta ed aprì lo studio fotografico in via Cesare Battisti dove ha lavorato per più di cinquant’anni».

E non c’è stato un momento importante della vita della comunità villasantese che non sia stato immortalato con uno scatto da Molteni o con dei fiori della signora Piera.

Ed ora Umberto e Piera si saranno già riabbracciati in cielo

