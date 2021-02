Villasanta, don Alessandro diventa… dottore

Il parroco di Villasanta diventa… dottore in Teologia Morale e si regala un nuovo titolo accademico nell’anno del ventesimo di sacerdozio. Grande soddisfazione per il 46enne don Alessandro Chiesa.

Il sacerdote, originario della frazione di Vergo Zoccorino di Besana Brianza, nel gennaio dello scorso anno, prima dello scoppio della pandemia, aveva discusso la tesi di laurea di dottorato in Teologia alla Facoltà Teologica di Milano sulla “Legge della gradualità: superamento di una formula e assunzione di una istanza”.

“Già durante la mia esperienza a Cologno avevo iniziato ad appassionarmi alla Teologia morale e così iniziai a frequentare alcuni corsi alla Facoltà Teologica di Milano – ha sottolineato il parroco – Poi, quando venni trasferito a Seregno, avendo più tempo da dedicare agli studi, che comunque procedevano sempre in parallelo con il ministero pastorale in parrocchia, riusciì a concludere la specializzazione e nel gennaio del 2015 ho ottenuto la “licenza docendi” con la quale sono diventato professore di Teologia morale. A partire dal 2018, ho iniziato a lavorare sulla tesi di dottorato che ho discusso l’anno scorso con don Maurizio Chiodi, sacerdote e professore di Bergamo, sviluppando il tema della “Legge della gradualità”. Proprio per il suo carattere “scientifico” è un testo per gli “addetti ai lavori”, non di facile comprensione. La mia tesi di dottorato è diventata un testo che si trova in tutte le biblioteche delle facoltà teologiche ma non è un libro divulgativo. Se prossimamente riuscirò a ritagliarmi un po’ di tempo dal mio impegno di parroco magari potrei scrivere una “versio minor” che possa riassumere i concetti di base”.