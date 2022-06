Villasanta e il Parco di Monza piangono l'amato batterista. Addio a Francesco "Frank" Di Carlo: aveva 53 anni e da tempo lottava contro la malattia.

Conosciuto e amato da tutti

Nel corso degli anni Frank Di Carlo era diventato un volto noto per tutti i frequentatori del Parco di Monza. Impossibile non notarlo quando, nei mesi estivi, si posizionava con la sua batteria all’ombra di un grande albero, e per tutto il pomeriggio suonava sul prato appena davanti al ponte che attraversa il Lambro nel tratto villasantese. Residente a Villasanta, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per i tanti podisti e camminatori che ogni giorno frequentano il polmone verde monzese. Accendendo il suo amplificatore, e iniziando a suonare, Frank creava un sottofondo musicale che si diffondeva per centinaia di metri, attirando decine e decine di curiosi, quasi tutti con la monetina in mano, pronti a fare un’offerta al batterista. Negli ultimi mesi aveva diradato le sue presenze, complice la malattia che lo aveva colpito e che si faceva sempre più aggressiva e alcuni problemi con la Polizia locale di Monza, che gli contestava un mancato permesso necessario per suonare all'interno del Parco.

La speranza

Lo scorso aprile una mail aveva riacceso le speranze di Frank. La salvezza, infatti, sembrava poter da una cura mirata a base di anticorpi monoclonali, che avrebbero dovuto contrastare il tumore alla tiroide che lo aveva di fatto privato della voce. Le speranze, tuttavia, si sono esaurite nella giornata di oggi, venerdì 24 giugno 2022, quando su Facebook si è diffusa la notizia della scomparsa dell'amato "batterista del Parco".