Villasanta, ecco chi prenderà le deleghe del compianto assessore Colombo

Ora è ufficiale: non ci sarà nessun rimpasto di Giunta a Villasanta. La prematura scomparsa dell’ex assessore Claudio Colombo, che, ricordiamo, deteneva le deleghe al’Edilizia privata e Urbanistica, non porterà a nessun nuovo ingresso nella squadra di governo.

E’ stato lo stesso primo cittadino Luca Ornago a confermare il fatto che manterrà lui stesso, ad interim, le deleghe che appartenevano all’ex avvocato monzese.

Ipotesi Sormani tramontata o rinviata?

Dunque è stata completamente spazzata via (o semplicemente rimandata a tra qualche mese?) l’ipotesi che prevedeva l’ingresso in Giunta del capogruppo del Pd Carlo Sormani.

Martedì della scorsa settimana il sindaco, durante il Consiglio comunale, ha ricordato con parole di affetto e gratitudine la figura di Colombo, che ha portato avanti l’incarico di assessore a Villasanta per tre anni.

“Claudio ha portato a Villasanta metodo, competenze, una visione ampia e aperta delle tematiche urbanistiche in un contesto brianzolo che lui conosceva molto bene – ha sottolineato il sindaco – E poi ho sempre apprezzato la sua spiccata capacità di sfuggire alla polemica. Ho collaborato con lui in molti contesti e per me è stato naturale, anzi direi un importante esercizio di libertà. Standogli accanto è stato facile percepire la forza delle sue idee, la logica del servizio, senza retaggi. Mi ha aiutato a leggere e osservare l’assetto urbanistico di Villasanta. Claudio mi ha aiutato a toccare con mano come la sua conoscenza del diritto amministrativo, quando unità all’onestà dell’uomo, equivale al godimento stesso di quel diritto. Una certezza che non sempre si ha la fortuna di incontrare”.

