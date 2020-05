Villasanta: ecco le disposizioni della Comunità pastorale per la ripresa delle messe

A seguito dell’accordo siglato tra la Cei e il governo sulla possibilità della riapertura delle Celebrazioni Liturgiche con la presenza del popolo a partire dal prossimo lunedì 18 Maggio, visti i protocolli di sicurezza disposti dall’Arcidiocesi di Milano, dopo esserci confrontati in Diaconia, la comunità pastorale Madonna dell’Aiuto che comprende le parrocchie di Sant’Anastasia, San Fiorano e San Giorgio, hanno deciso le seguenti disposizioni per le Parrocchie cui dovranno attenersi scrupolosamente tutti coloro che intenderanno partecipare a tali Celebrazioni:

No in chiesa con la febbre

Non potranno accedere in Chiesa tutti coloro che presentano sintomi influenzali respiratori, hanno una temperatura corporea superiore o uguale a 37,5°C o sono stati in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti;

È obbligatorio per tutto il tempo della Celebrazione e della permanenza in Chiesa l’uso di idonei dispositivi personali (mascherina) che coprano naso e bocca. Non sarà ammesso ad entrare chi è sprovvisto di tali dispositivi;

Sarà consentito l’accesso dei fedeli fino al numero massimo dei posti a sedere (debitamente predisposti secondo le distanze di sicurezza) di ciascuna Chiesa Parrocchiale:

Numero di posti a sedere

– S. Anastasia = 150 persone

– S. Fiorano = 80 persone

– S. Giorgio = 30 persone

– La Chiesa di S. Alessandro resterà chiusa e interdetta ai fedeli

Dei volontari agli ingressi delle Chiese (sopra trovate il modulo per aderire come volontari del servizio accoglienza) conteranno il numero degli accessi, NON consentendo per nessun motivo l’accesso oltre i numeri sopra riportati;

Orari delle messe

Restano invariati gli orari delle celebrazioni Eucaristiche feriali:

– S. Anastasia = 8.30 e 18.30 (al sabato solo al mattino)

– S. Fiorano = 8.00 (non si celebra al sabato mattina)

– S. Giorgio = 7.30 (non si celebra al sabato mattina)

– È sospesa la Messa del Venerdì sera a S. Alessandro; le intenzioni prenotate delle Messe verranno celebrate in S. Anastasia durante la Messa delle 18.30 del venerdì sera;

Per quanto riguarda le Messe Festive, di seguito i nuovi orari:

– S. Anastasia = Sabato (prefestiva) ore 16.30 e ore 18.00

Domenica (festiva) ore 7.30, ore 10.00, ore 11.30, ore 16.30 e ore 18.00

– S. Fiorano = Sabato (prefestiva) ore 17.30

Domenica (festiva) ore 8.00, ore 10.30, ore 16.00 e ore 18.30

– S. Giorgio = Sabato (prefestiva) ore 18.30

Domenica (festiva) ore 11.00

È sospesa la Messa festiva delle ore 9.00 a S. Alessandro

Si invitano tutti i fedeli (soprattutto quelli particolarmente abitudinari) a distribuirsi in tutte le fasce orarie previste, in modo tale da non essere costretti ad escludere nessuno dalla Celebrazione della S. Messa;

Percorsi di ingresso e uscita

In tutte le Parrocchie saranno predisposti con appositi cartelli dei percorsi di ingresso e di uscita; tutti dovranno attenersi scrupolosamente a tali percorsi indicati nella segnaletica evitando assolutamente ogni assembramento anche sui sagrati della Chiesa prima e dopo le Celebrazioni; non sarà possibile al termine della Messe fermarsi (come d’abitudine) a chiacchierare sul sagrato delle Chiese

Non verranno racccolte le offerte

È sospesa la raccolta delle offerte durante le S. Messe; agli ingressi delle Chiese saranno poste delle apposite cassette nelle quali sarà possibile lasciare la propria offerta entrando in Chiesa

Comunione al proprio posto

Al momento della Comunione ciascuno resterà al suo posto e saranno i celebranti o i ministri straordinari a passare in mezzo all’assemblea distribuendo l’Eucarestia a coloro che desiderano fare la Comunione; a questo proposito, chi desidera riceverla resterà in piedi e di siederà dopo averla ricevuta (spostando la mascherina solo per fare la Comunione) mentre chi non desidera riceverla si siederà subito. Si rammenta che è vietato ricevere la Comunione direttamente in bocca;

NON ci saranno a disposizione i libretti per i canti e quelli per la liturgia delle ore; chi prende il foglietto della Messa all’ingresso della Chiesa è tenuto a portarlo a casa e non lasciarlo in Chiesa, in quanto non riutilizzabile da altri;

Continua lo streaming delle celebrazioni

Tutte le Celebrazioni Eucaristiche in S. Anastasia saranno tramesse attraverso la radio Parrocchiale e la Celebrazione domenicale delle ore 10.00 verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook degli oratori di Villasanta per tutti coloro che non possono o non ritengono prudente partecipare alla Messa; Tutte le disposizioni sono valide anche per la celebrazione dei Funerali, dei Battesimi e dei Matrimoni; Per il Sacramento della Confessione verranno disposti luoghi appositi nelle tre Chiese Parrocchiali; in particolare si ricorda: – Non è ammesso nessuno che non indossi la mascherina che copra naso e bocca – In S. Anastasia è possibile confessarsi al sabato mattina dalle 10.00 alle 11.30 (o accordandosi con un sacerdote in altri momenti



– A S. Fiorano è possibile confessarsi il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.45



Inoltre sul sito internet della comunità pastorale sarà possibile scaricare il modulo per chi volesse far parte del servizio d’ordine