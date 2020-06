Villasanta: ecco le proposte per i centri estivi. L’amministrazione comunale ha comunicato in questi giorni le attività rivolte all’infanzia e all’adolescenza, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Una progetto che è arrivato a seguito di un percorso articolato e difficile. Il Comune ha anche fatto sapere che “a supporto dei genitori che tornano al lavoro fuori casa e della gestione della quotidianità familiare, è intenzione dell’Amministrazione comunale intervenire, previa approvazione del Consiglio Comunale, con un rimborso alle famiglie villasantesi che accederanno al servizio”.

Dove e quando

I centri estivi inizieranno il 29 giugno e termineranno il 21 di agosto. Il servizio è destinato a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni ed è differenziato per fasce d’età. Tre le scuole che ospiteranno il servizio: si tratta della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di via Deledda e “Tagliabue” di via Villa e della Scuola primaria “Oggioni” di piazza Daelli.

I genitori potranno scegliere due fasce orarie:

Part time: mattutino dalle ore 08.30 alle ore 12.30; pomeridiano dalle ore 12.30 alle ore 16.30

Tempo pieno: dalle ore 08.30 alle ore 16.30 (compreso il pranzo)

Rette

Attività part time per la fascia di età della scuola dell’infanzia:

retta singola settimanale ( senza pranzo ): 110 euro

): 110 euro quota comunale a rimborso per la famiglia: 35 euro

Attività part time per la fascia di età delle scuole primaria e secondaria:

retta singola settimanale ( senza pranzo ): 90 euro

): 90 euro quota comunale a rimborso per la famiglia: 30 euro

Attività tempo pieno per la fascia di età della scuola dell’infanzia:

retta singola settimanale ( pranzo incluso ): 250 euro

): 250 euro quota comunale a rimborso per la famiglia: 110 euro

Attività tempo pieno per la fascia di età delle scuole primaria e secondaria:

retta singola settimanale ( pranzo incluso ): 200 euro

): 200 euro quota comunale a rimborso per la famiglia: 90 euro

Sono previste riduzioni delle rette singole settimanali per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto contemporaneamente.

Il rimborso alle famiglie verrà erogato entro il 31 ottobre 2020 nelle modalità che verranno comunicate in seguito.

Gestore: Meta Cooperativa Sociale Onlus. Le iscrizioni sono possibili a partire dal 22 giugno 2020 al link:

www.metacoop.org/villasanta