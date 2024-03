Villasanta, furto in pieno giorno in un negozio del centro

Furto all'ora di pranzo in una attività commerciale della centralissima via Confalonieri a Villasanta. Un malvivente, verso le 13 di oggi, sabato 30 marzo 2024, ha preso di mira la Fumoteca che si trova al civico 54 e che è specializzata nella vendita di sigarette elettroniche e prodotti per fumatori.

Bottino di circa 500 euro

Il dipendente del negozio, verso le 12.30, aveva chiuso la Fumoteca per la pausa pranzo ma una manciata di minuti dopo è stato avvertito del fatto che qualcuno era riuscito ad introdursi nel negozio riuscendo ad impossessarsi della cassa. Il delinquente, approfittando della pausa pranzo, ha forzato la serratura della porta di ingresso del negozio in maniera indisturbata per poi dirigersi verso il registratore di cassa.

Ad agire sarebbe stato un solo malvivente a volto scoperto. I carabinieri e gli agenti della Polizia locale si stanno occupando delle indagini e sarebbero già in possesso dei filmati dei sistemi di videosorveglianza .

Sul posto Polizia locale e carabinieri

Il bottino del furto sarebbe di qualche centinaio di euro. Sul posto sono prontamente arrivate una pattuglia della Polizia locale e i carabinieri della stazione di via Edison. Ora spetterà a loro cercare di risalire al colpevole anche grazie alle registrazioni delle telecamere ubicate sia all'interno del negozio che lungo la via Confalonieri.