Villasanta, gattino incastrato nel vano motore viene salvato dai Vigili del Fuoco

Gattino incastrato nel vano motore e salvato dai Vigili del Fuoco.

Il provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco ha salvato la vita ad un piccolo gattino nel parcheggio del centro commerciale "Il Gigante" di Villasanta.

Ieri mattina, domenica 13 giugno 2021, un cliente, mentre stava facendo ritorno alla propria macchina dopo aver fatto la spesa, avvicinandosi alla propria auto ha sentito uno strano miagolio provenire dalla parte del cofano.

Felino incastrato nel vano motore

Il gattino, passando sotto il veicolo, aveva infatti trovato un pertugio nel pianale e vi si era infilato all’interno raggiungendo il vano motore finendo però in trappola.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e l'automobilista ha chiamato i Vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre un'ora per portare in salvo il micio che era rimasto bloccato e accaldato viste le temperature elevate raggiunte attorno a mezzogiorno.

Operazioni che si sono svolte sotto gli occhi di decine di curiosi che hanno assistito al salvataggio del felino.