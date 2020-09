Villasanta, i “diavoli rossi” della Gerbi in sella da 110 anni FOTO e VIDEO

Centodieci anni e non sentirli: una storia fatta di passione tanto amore per le due ruote.

I “diavoli rossi” del team ciclistico “Gerbi” di Villasanta sono in sella da centodieci anni.

Un’idea azzeccata quella che un gruppo di appassionati di bicicletta ebbe nel 1910 quando un giorno a Villasanta (che al tempo non era ancora un Comune) videro passare il campione di ciclismo Giovanni Gerbi, soprannominato il “diavolo rosso”, durante una gara.

Passò in paese come una furia e loro rimasero impressionati dalla straordinaria prestazione di quel campione. Il gruppo di amatori decise di allora fondare un’associazione sportiva e di darle il nome del loro beniamino. Per i colori della maglia scelsero il rosso, in onore del loro “diavolo della sella” e da allora la “Gerbi” è entrata di diritto nella storia del ciclismo brianzolo.

La festa in Villa Camperio

Ieri sera, venerdì 4 settembre, l’Amministrazione comunale di Villasanta giudata da Luca Ornago ha voluto omaggiare questo bellissimo traguardo della Gerbi durante la serata dedicata al mitico Felice Gimondi.

A far da “Cicerone” sulla storia della Gerbi ci ha pensato Davide Tagliabue, anima del sodalizio ciclistico insieme al presidente Enzo Colombara.

Presenti alla serata, oltre all’assessore alla Cultura Adele Fagnani, ai vertici della Gerbi e ai soci, anche Norma Gimondi, figlia del grande Felice Gimondi e Marino Valtorta, presidente del comitati ciclistico provinciale di Monza e Brianza.

Le foto della festa

La testimonianza del sindaco Ornago

“La Gerbi, con i suoi 110 anni e la sua storia, è diventata un punto di riferimento per tutta Villasanta, e non solo – ha sottolineato il sindaco Luca Ornago – La Gerbi ha deciso di farsi memoria costante, nel corso degli anni, di successi, di crescita sportiva e umana e ha saputo gestirsi in contesti estremamenti differenti tra di loro attraverso le guerre e le rinascite, riuscendo sempre a sopperire, nel tempo alle perdite di persone che l’hanno guidata tra le generazioni con sano pragmatismo e lungimiranza”.

