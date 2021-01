Villasanta, i due bagolari di piazza Europa sono stati ripiantumati

Proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Europa a Villasanta e, come da cronoprogramma, si procede con un nuovo step. Da giovedì 28 gennaio 2021 i lavori stanno interessando la zona a ridosso di via Carducci e la viabilità ha subito modifiche .

Da stamattina, sabato 30 gennaio 2021, gli operai sono al lavoro per lo sradicamento e la ripiantumazione dei due bagolari che si trovano all’interno del cantiere. I due grossi alberi sono stati ripiantumati in via Doria (inizialmente si pensava al parco Rodari).

La nuova fase del progetto

La nuova fase del progetto di piazza Europa prevede l’ampliamento dell’area di cantiere fino al margine della carreggiata di via Carducci.

Questo ha già comportato la cancellazione dei parcheggi sulla parte del piazzale finora libera dal cantiere, adiacente a via Carducci. Contemporaneamente sono stati realizzati parcheggi a spina di pesce su parte della carreggiata, lato piazza Europa. Inoltre è stato introdotto il senso unico di marcia sulla via Carducci, nel tratto tra via Manzoni e le scuole “Oggioni”.

Cambia la viabilità

Il nuovo senso unico ha direzione di marcia da via Manzoni verso il centro, mentre via Carducci è rimasta a doppio senso fino alla scuola Oggioni per garantire l’accesso alla scuola e ai passi carrai circostanti. Chi imbocca via Carducci dal centro di Villasanta verso via Manzoni, diretto a nord, deve proseguire in via Bacchelli per raggiungere via Mazzini, via Leonardo Da Vinci e tutte le altre direzioni.