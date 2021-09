Villasanta in lutto per lo storico volontario Luigi Maggioni, presidente della Ghiringhella. Si è spento stamattina, domenica 12 settembre 2021.

E' stata proprio la Ghiringhella ad annunciare la perdita della sua colonna portante, con un intenso messaggio pubblicato sui social:

Buon viaggio dai tuoi compagni di avventura.

Luigi Maggioni, per gli amici Gino, è scomparso.

Nella mattinata di una domenica di settembre. Muti nel dolore proprio nel giorno in cui alla Ghiringhella, nel pomeriggio, si attendono i "remigini" per quel paio d'ore di aggregazione che valgono l'ingresso nella comunità degli studenti dall'asilo alle primarie. Il dolore è forte, molto forte in questi momenti perché tutti noi perdiamo una vicinanza umana che lasciano impronte profonde. A oltre vent'anni dalla fondazione, la nostra associazione accusa un'altra perdita grave e prematura.

Ci uniamo ai familiari nel lutto e nel cordoglio più sinceri.

Ciao Gino che i tuoi nuovi orizzonti possano donarti pace in una infinita cornice di montagne.