Villasanta, in venti giorni il numero di positivi al Covid è triplicato.

Un dato impressionante, che la dice lunga sulla terza ondata di Covid-19 quello snocciolato ieri sera, martedì 23 marzo 2021, da parte del sindaco Luca Ornago durante il Consiglio comunale.

Il primo cittadino, prima di iniziare i lavori nell’aula virtuale, ha fatto il punto della situazione sul numero dei contagiati a Villasanta.

Il sindaco ha anche voluto fare un bilacio sulle vaccinazioni agli over 80 e non ha escluso che anche a Villasanta possa essere attivato un centro di vaccinazione di massa nelle prossime settimane.

“Sul territorio Asst e Comuni hanno individuato sette sedi per la vaccinazione di massa: due a Monza (Autodromo e via Philips), Cornate, Meda, Besana, Limbiate e Carate Brianza – ha spiegato il sindaco Ornago – Oltre a queste sedi sono nate anche ulteriori iniziative che hanno consentito di avviare punti vaccinali sparsi sul nostro territorio. Ats ci ha detto che possono nascere in via sperimentale su proposta dei medici di base, in collaborazione con i Comuni. La possibilità di aprire queste sedi è però subordinata a specifici requisiti: gesione delle sedi a carico dei Comuni o dei medici di base senza oneri economici per l’azienda ospedaliera, devono essere disponibili i vaccini e deve essere valutata la sostenibilità in termini di trasporto e preparazione e vaccini. Questi temi sono oggetto di confronto continuo anche a Villasanta tra l’Amministrazione comunale e i medici di base. La nostra sede dedicata per la somministrazione dei vaccini potrebbe essere quella della sala congressi di Villa Camperio”.