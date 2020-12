Mattinata di incidenti in Brianza, dopo quello che ha visto coinvolte cinque persone questa mattina in viale battisti a Monza, poco dopo le 11 un altro sinistro si è verificato a Villasanta, in via Buonarroti.

Villasanta: incidente tra un’auto e uno scooter

Nel dettaglio lo scontro ha visto coinvolte una Fiat Panda e un ciclomotore che, per cause ancora in fase d’accertamento, si sono scontrati all’altezza della Piazzetta Sant’Alessandro. Due le persone coinvolte, un 36enne e un 40enne: entrambe erano in sella allo scooter.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Avps Vimercate, arrivati in codice rosso insieme ai Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza, impegnati nei rilievi.

Fortunatamente dopo le prime cure non risultano gravi conseguenze per le persone coinvolte. Una di loro è stata trasportata in ospedale in codice verde.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE

TORNA ALLA HOME