Villasanta, la Lega chiede al sindaco l’apertura del cimitero

La sezione villasantese della Lega chiede al sindaco Luca Ornago la riapertua del cimitero.

E’ questo, in sostanza, l’appello lanciato dai consiglieri comunali Antonio Cambiaghi e Federico Cilfone.

Richiesta che è arrivata all’indomani del video messaggio del sindaco Luca Ornago, attraverso il quale il primo cittadino ha spiegato che il cimitero di Villasanta non riaprirà prima del 17 maggio. Evidentemente la Giunta ritiene ancora prematuro e troppo pericoloso riaprire un luogo che creerebbe assembramenti e che metterebbe a rischio la salute di coloro che si recano al camposanto per pregare sulla tomba dei loro morti.

“Con la presente vi comunico il nostro disappunto in merito alla mancata riapertura del cimitero di Villasanta – hanno scritto i consiglieri Cilfone e Cambiaghi al sindaco attraverso una mail – E’ stata infatti disposta la ripresa dei mercati comunali, previo utilizzo dei DPI e distanziamento sociale: la riapertura del cimitero alle medesime condizioni non avrebbe comportato rischi di sorta alla popolazione (eventualmente disponendo anche l’obbligo di guanti per l’utilizzo di scope ed annaffiatoi). Il cimitero non è luogo ove gli assembramenti siano una consuetudine. Alcuni nostri concittadini ci hanno riferito il fatto che ognuno di noi ha il diritto di esercitare la propria libertà di culto, come sancisce la Costituzione, anche onorando i propri defunti recandosi dove essi sono sepolti.”Non vive ei forse anche sotterra…Celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi” (Foscolo)”