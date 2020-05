Villasanta piange il suo ingegnere ed ex dipendente comunale

Villasanta perde una colonna dal cuore grande. Si è spento nei giorni scorsi l’80enne Luigino Scaccabarozzi. Era un volto noto in paese e si è spento dopo aver lottato per tanti anni contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Molte le sue passioni e i lavori che ha portato avanti in una vita intensa: prima ha lavorato come dipendente comunale all’ufficio Anagrafe. Poi si è dedicato alle sue passioni: l’aeromodellismo, l’informatica e l’arte.

Il ricordo degli Amici dell’Arte

“E’ scomparso Luigino Scaccabarozzi – hanno dichiarato i membri del sodalizio guidato da Claudia Sala – In passato, ha frequentato i nostri corsi ed è stato un amico del Circolo Amici dell’Arte, personaggio molto noto ai villasantesi per i suoi trascorsi di dipendente comunale, ha aiutato molti giovani ad avvicinarsi all’informatica.

Purtroppo in questo periodo di funerali contingentati non avrà il saluto che merita, Un affettuoso pensiero da parte nostra e condoglianze alla famiglia”.

