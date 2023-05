Villasanta piange la storica catechista e fondatrice della "Don Spreafico"

La comunità cristiana villasantese, in particolare il mondo di Comunione e Liberazione, piange l’improvvisa scomparsa di una delle sue anime.

Si è spenta nella notte tra mercoledì e giovedì, a causa di un arresto cardiaco, la 79enne Alfonsina Crotti, volto conosciuto in paese per aver ricoperto per molti anni il ruolo di catechista in oratorio. La volontaria, che abitava in via Baracca, nel 1990 è stata anche tra le fondatrici del Centro culturale "Don Pietro Spreafico" (negli ultimi anni ricopriva il ruolo di segretaria), sodalizio che si propone da oltre 30 anni di favorire la conoscenza e l'approfondimento dei principali valori umani promuovendo attività sociali e culturali.

La donna, sposata con Umberto Crespi (scomparso nel 2005) lascia le figlie Agnese e Francesca e il fratello Mario e la sorella Lucia.

Il ricordo delle figlie

"Mamma era una donna molto credente che iniziò il suo volontariato in parrocchia prima a San Giorgio e poi a Villasanta, in Sant’Anastasia, dove ha fatto parte anche della corale e proprio in quell’occasione conobbe papà - hanno sottolineato le figlie - Era stata ricoverata per una insufficienza respiratoria ma si stava riprendendo. Nulla faceva presagire ad un peggioramento così repentino delle sue condizioni di salute. I suoi riferimenti spirituali erano indubbiamente don Giussani e il sacerdote villasantese don Pietro Spreafico. Soprattutto quest’ultimo è stato anche un testimone che ha segnato luoghi e le persone che ha incontrato".

Catechista e protagonista di Comunità Educante

Nel corso della sua vita Crotti è stata vera testimone di fede, ha gustato l’esperienza di Comunione e Liberazione che ha segnato in maniera indelebile la sua vita, soprattutto il suo cammino di fede verso l’incontro con Gesù. Era una vera roccia nel campo della catechesi, con lo sguardo fisso a quel Cristo, fonte di verità e bellezza, che ha ispirato la sua vita e tutte le sue relazioni sociali, senza compromessi e distinzioni.

La donna ha lavorato una vita a Monza. Nel frattempo è si è sempre data molto da fare nel mondo dell’educazione e del Sociale. Per oltre trent’anni ha svolto il ruolo di catechista dei bambini delle elementari, in oratorio, e, parallelamente, è stata protagonista di Comunità educante, una realtà presente negli organismi collegiali della scuola villasantese e che riusciva a coinvolgere insegnanti e genitori per un unico obiettivo: l’educazione delle giovani generazioni.

Il ricordo della "Don Spreafico"

Anche Gabriella Maggioni, presidente della "Don Spreafico", ha voluto tracciare un ricordo toccante della grande mole di lavoro portata avanti dalla 79enne.

"Alfonsina è stata una cofondatrice del nostro sodalizio, una figura importante, un vero e proprio punto di riferimento per tutte le nostre iniziative - ha spiegato Maggioni - Ha collaborato attivamente fino allo scorso anno, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso. Lei amava il bello e questo si traduceva nella cura quasi maniacale dei particolari. Alfonsina era semplice e umile ma sentiva dentro di se il forte desiderio di dover testimoniare la bellezza sul territorio. Una volontà accompagnata da un giudizio sulla realtà che si basava sugli insegnamenti cristiani che ha sempre ricevuto. C’era sempre: svolgeva tutte le mansioni più operative. Era dedita alla famiglia me non chiusa nella famiglia, molto impegnata nel sociale. Insomma una grande perdita per tutti noi soprattutto per il fatto che Alfonsina ha iniziato la sua attività ancor prima della nascita del centro culturale. La sua assidua partecipazione a Comunità educante le ha permesso di fare da apripista per il nostro sodalizio".

Le esequie verranno celebrate stamattina, sabato 13 maggio 2023, alle 10 nella chiesa di Sant'Anastasia.