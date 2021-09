Incredibile a Concorezzo

Abbattuta per l'ennesima volta una colonna posizionata fuori da un'abitazione di via Ozanam: residenti esasperati.

Villetta centenaria nel mirino dei... camion. Succede a Concorezzo, dove in via Ozanam un mezzo pesante ha abbattuto nuovamente una colonna in cemento posizionata lungo la recinzione.

Residenti esasperati

Una villa centenaria minacciata dai Tir. Succede a in via Ozanam dove un’abitazione è finita più volte nel mirino dei mezzi pesanti che si aggirano in zona e che percorrono le vie adiacenti per raggiungere i numerosi capannoni presenti nella limitrofa area industriale.

"Purtroppo la carreggiata è molto stretta e spesso i Tir, quando fanno manovra, entrano in collisione con la nostra abitazione - spiegano i residenti di via Ozanam 41 - Proprio nei giorni scorsi abbiamo dovuto fare i conti con l’ennesimo danno. Mercoledì un mezzo pesante, svoltando a sinistra in via Fratelli Cervi ha urtato una colonna in cemento posta all’angolo del nostro giardino, distruggendola. La colonna è andata in frantumi e per di più ci siamo trovati con un buco nella recinzione...".

Informato dell'accaduto, il sindaco Mauro Capitanio ha annunciato che nelle prossime settimane cercherà di trovare una soluzione.

