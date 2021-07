Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli. Nessun incidente sulle strade ma un solo intervento per intossicazione etilica a Vimercate.

Vimercate, 40enne soccorso per intossicazione etilica

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono stati allertati poco prima di mezzanotte e mezza per un 40enne che ha accusato malessere a seguito di qualche bicchiere di troppo. Subito il personale di Avps Vimercate è giunto sul posto, in via Piave, prestando le prime cure al 40enne le cui condizioni sono state giudicate fin da subito buone.

Dopo i primi accertamenti il 40enne è stato trasportato in ospedale in codice verde per ulteriori esami.

Anche una 27enne in ospedale

Nella serata di ieri invece segnaliamo un altro intervento di soccorso per intossicazione da alcol. In questo caso, poco dopo le 21 in via Bergamo a Monza, è stata soccorsa una 27enne. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Muggiò. L'intervento, scattato in codice verde, è passato poi a giallo a causa di un peggioramento delle condizioni della 27enne che è stata trasportata all'Ospedale San Gerardo per ulteriori accertamenti.