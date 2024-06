Vimercate, ancora un incidente con ribaltamento in via Pellizzari

Attimi di paura quelli vissuti stamattina, venerdì 28 giugno 2024, lungo via Pellizzari, a Vimercate. Una automobile, con a bordo una donna di 81 anni, si è ribaltata lungo la circonvallazione dei Tigli, all'altezza dell'azienda Assi Ceramiche, al civico 21.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, anche i sanitari del 118 con l'ambulanza, i Vigili del Fuoco, intervenuti per estrarre il guidatore dalle lamiere dell'automobile.

La dinamica

Secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica dell'incidente sembrerebbe che la donna, mentre si trovava al volante della sua Audi (arrivava da via Rota e viaggiava in direzione via Duca degli Abruzzi) abbia urtato in maniera violenta prima contro il marciapiede e dopo contro un albero che si trova accanto alla carreggiata. Un impatto violento che ha causato il successivo ribaltamento del mezzo che ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata.

Gli agenti della Polizia locale, prontamente intervenuti sul luogo dell'incidente, non hanno potuto fare altro che chiudere la strada al traffico veicolare per agevolare i soccorsi alla donna. Quest'ultima, nonostante l'ambulanza sia arrivata sul luogo dell'incidente in codice rosso e a sirense spiegate, al momento è stata trasportata sull'ambulanza dove sta ricevendo le prime cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni di salute sembrano buone.

