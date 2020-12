Vimercate: aperto il terzo bando per i Buoni Spesa per le famiglie in difficoltà

E’ aperto a Vimercate il terzo bando per l’erogazione di Buoni Spesa a favore delle famiglie in difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria in corso.

Come per i precedenti bandi è necessario avere dei requisiti disponibili nelle linee guida sul sito web del Comune di Vimercate.

La domanda in formato editabile e compilabile direttamente on line dovrà essere trasmessa via mail allegando foto della carta d’identità e del permesso di soggiorno (solo per cittadini extra UE) o di ricevuta di richiesta di rinnovo entro il 15 dicembre 2020 solo via mail all’indirizzo: buonispesa@comune.vimercate.mb.it

L’ufficio Servizi Sociali si occuperà di analizzarla e, se andrà a buon fine, saranno erogati i buoni spesa sino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

Come verranno assegnati

I buoni saranno erogati esclusivamente in forma cartacea, saranno equivalenti a € 10 ciascuno e saranno assegnati secondo le seguenti tipologie:

– Buoni da € 160,00 per il primo o unico componente il nucleo famigliare anagrafico

– Buoni da € 60,00 per ogni altro componente il nucleo famigliare anagrafico fino a un massimo di € 400,00 per nucleo famigliare anagrafico.

