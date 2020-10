Vimercate: arrestato rapinatore 20enne. Sceglieva le vittime tra i coetanei della movida, gli puntava contro il coltello e sottraeva loro contanti e smartphone. Tre le rapine accertate.

Vimercate: arrestato rapinatore 20enne

Avvicinava i malcapitati nelle serate della movida vimercatese, in piazza Marconi, puntava loro contro il coltello e si faceva consegnare contanti e smartphone. Ora è finito nei guai.

I carabinieri della stazione di Vimercate hanno arrestato un ventenne originario del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza, su richiesta della locale Procura, poiché ritenuto gravemente indiziato come esecutore materiale di tre rapine commesse ai danni di giovani durante le serate della movida estiva vimercatese, negli ultimi giorni del mese di agosto 2020.

Secondo quanto accertato, il ventenne avvicinava le vittime quando erano in strada, anche in gruppo, puntava contro di loro un coltello e sottraeva i contanti – spesso pochi spiccioli – che custodivano nelle tasche e si faceva consegnare i loro smartphone. Il bottino totale delle tre sortite ha fruttato poche decine di euro e tre smarthphone di ultima generazione.

Le denunce e gli accertamenti

Le vittime si sono rivolte, denunciando i fatti, presso il comando di Vimercate. I Carabinieri, visionate le immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza presenti, hanno focalizzato i sospetti sul giovane trovando conferma dalle vittime in sede di ricognizione fotografica. Il ragazzo è stato quindi arrestato e portato in carcere a Monza in attesa di rispondere dei reati di rapina aggravata e porto abusivo di coltello.

(foto archivio)

