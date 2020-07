Vimercate: crolla una porzione di tetto, tragedia sfiorata in centro.

Attimi di puro terrore intorno alle 14.30 in via Pellizzari al civico 27, dove in questi minuti sono al lavoro i mezzi di soccorso.

Il crollo

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi residenti del complesso abitativo che si trova in centro città. Sono stati proprio loro a notare il cornicione che, a causa della pioggia violenta, si è staccato dalla copertura crollando al suolo. Una vera tragedia sfiorata visto che i calcinacci e tutto l’impianto delle grondaie sono precipitati al suolo proprio di fronte all’ingresso delle palazzine. Dove fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno.

I soccorsi

Temendo forse il peggio, sul posto si sono fiondati in codice rosso i sanitari del 118 insieme a una squadra dei Vigili del fuoco e i Carabinieri della locale stazione. Come detto nessuno è rimasto ferito nel crollo, ma in questo momento i soccorsi sono al lavoro per rimuovere la porzione di tetto e mettere in sicurezza l’area e la copertura.

Paura in via Lecco

Anche in via Lecco un episodio molto simile. Una porzione del tetto si è staccata dal resto dell’abitato e al momento pende pericolosamente dal bordo di un condominio che si trova al civico 2. In arrivo, anche in questo caso, i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza i residenti. In generale, proprio in questi minuti, si registrano danni su tutto il territorio della città, specialmente per quanto riguarda alberi caduti e tegole volate via dai tetti.