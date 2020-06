Vimercate: diretta Facebook del Pd sulla riqualificazione dell’area dell’ex ospedale

Vimercate: oggi diretta Facebook sulla riqualificazione dell’area dell’ex ospedale. La organizza la sezione locale del Pd.

In diretta Facebook dalle ore 18 è previsto un incontro virtuale dedicato alla riqualificazione dell’area dell’ex ospedale/cava Cantù di Vimercate, le cui linee guida sono appena state portate in consiglio comunale dall’Amministrazione 5 stelle.

I partecipanti

Al dibattito online interverranno Roberto Rampi, senatore della Repubblica, Gigi Ponti, consigliere regionale Regione Lombardia, Vittoria Gaudio, consigliere comunale PD Vimercate, Paolo Brambilla, ex sindaco di Vimercate e Laura Curti, architetto urbanista, ex assessore Comune di Vimercate.

Le tematiche

Diversi gli scopi della diretta Facebook programmata dal Pd di Vimercate: in primo luogo informare la cittadinanza su come si svilupperà la città grazie alla rigenerazione di quest’area così importante per Vimercate; inoltre il Pd intende porre l’attenzione su “come siano stati persi 4 anni e mezzo, oltre al tempo che ancora ci vorrà, per rilanciare la città secondo il progetto originale del 2016” e su come “questo passaggio politico/amministrativo sancisca il fallimento del Sindaco Sartini e della sua maggioranza”.

Ci sarà spazio anche per approfondire il tema dell’attrattività di Vimercate e del rilancio delle politiche culturali.

Tramite la chat sarà possibile raccogliere le domande degli utenti.

