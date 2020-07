Vimercate Festival: la cultura “batte” il Covid.

Sono stati più di 2.200 gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli della quarta edizione del Vimercate Festival promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate.

Nomi di spicco

In 12 giorni, dal 15 al 26 luglio, 26 appuntamenti hanno animato le aree spettacolo allestite nel centro storico (Palazzo Trotti e Villa Sottocasa), coinvolgendo grandi attrici e attori italiani. Tra questi in particolare: Tullio Solenghi, Elio, Isabella Ragonese, Amanda Sandrelli, Maddalena Crippa, Chiara Francini. Sul palco anche compagnie emergenti che hanno messo in scena spettacoli tra contaminazioni, sperimentazioni. Diverse anche le iniziative promosse dalle associazioni del territorio.

Tutte le fasi del festival si sono svolte nel rispetto delle misure igienico-sanitarie anti-Covid, con ingressi contingentati e postazioni limitate e distanziate.

Nonostante le capienze ridotte gli spettatori totali sono stati 2.235. Un’edizione che ad un certo punto, in piena emergenza Covid, sembrava dovesse saltare.

La soddisfazione dell’assessore

“Con l’affluenza di pubblico e il gradimento per gli spettacoli, Vimercate ha dimostrato di meritare lo sforzo che è servito per organizzare un cartellone prestigioso in un momento così difficile – ha commentato l’assessore alle Politiche Culturali Emilio Russo – Dopo il lockdown il danno peggiore sarebbe stato l’immobilismo. Questa edizione del Vimercate Festival è quella che ho amato di più, perché rischiava di non esserci e invece è stata un’iniezione di energia per la Città. La buona riuscita di questa edizione irripetibile ci ha convinto ancora di più, se ce ne fosse stato bisogno, a riproporre il Vimercate Festival anche nel 2021. Grazie a chi ha lavorato dietro le quinte, a chi si è esibito e alla Città di Vimercate, che ha dimostrato di non avere paura e di avere un grande desiderio di cultura”.

Le polemiche

Una risposta indiretta, quella dell’assessore, anche alle polemiche di queste settimane, sollevate in particolare da alcune forze di opposizione che avevano rimarcato come quest’anno, più ancora che per le precedenti edizioni, il costo della rassegna sia stato eccessivo rispetto al numero di spettatori e al momento storico di crisi.

Al lavoro per il 2021

Un’edizione 2021 che la Giunta 5 Stelle consegnerà nelle mani della prossima amministrazione che verrà eletta nella primavera.

Torna alla home.