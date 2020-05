Vimercate: gli accessi al Pronto Soccorso tornano a salire ma non è per il Coronavirus

Vimercate: gli accessi al Pronto Soccorso tornano a salire ma cambiano tipologia. Si tratta nella maggior parte dei casi di pazienti con problematiche cardiologiche e cardiovascolari. In aumento anche le lesioni da traumi.

Vimercate: gli accessi al Pronto Soccorso tornano a salire

Negli ultimi giorni gli accessi al Pronto Soccorso di Vimercate sono tornati a crescere. In particolare nelle ultime 48 ore: da una media di 80/90 pazienti al giorno registrati da inizio maggio, si è passati a una media di 140 pazienti presi in carico negli ultimi 2 giorni.

Insomma, ridimensionata la pressione da Coronavirus sulle strutture dell’ASST

(una sessantina, in questo momento i pazienti Covid positivi ricoverati, con due soltanto trattati in Terapia Intensiva – nel corso dell’emergenza è stato raggiunto un picco di 260 ricoverati, di cui 24 in terapia Intensiva e una sessantina in terapia sub intensiva), adesso i numeri sono tornati a crescere ma allo stesso tempo è cambiata la tipologia degli accessi al Pronto Soccorso.

Chi sono i nuovi pazienti

Il 25 e 26 maggio, i sospetti Covid, sono stati complessivamente 5, di cui soltanto uno è stato accertato positivo. Nella stragrande maggioranza dei casi, invece, si sono presentati in Pronto Soccorso pazienti con problematiche cardiologiche e cardiovascolari (scompensati, in primo luogo), seguiti da chi lamenta criticità neurologiche o con necessità chirurgiche. In aumento anche coloro che presentano lesioni da traumi. Sono perlopiù uomini e, in maggioranza, con un’età superiore ai 60 anni.

TORNA ALLA HOME

(foto archivio)