Vimercate ha un nuovo primario di Urologia.

Ultimate tutte le procedure del concorso, è stato conferito l’incarico di Direttore della struttura di Urologia dell’Ospedale di Vimercate.

Il direttore generale dell’Asst Nunzio Del Sorbo ha, infatti, firmato in questi giorni la delibera con la quale ha nominato primario Gianfranco Deiana: lo specialista ha ottenuto il punteggio più alto attribuito in sede di concorso dalla commissione esaminatrice.

Il curriculum

Il neo Direttore di Urologia ha 55 anni. Ha operato in precedenza prima all’Ospedale di Sondrio e successivamente, dal 1996, presso il nosocomio di Bergamo: già Ospedali Riuniti, oggi Papa Giovanni XXIII.

Laureato in Medicina all’Università degli Studi di Milano, si è in seguito, sempre presso lo stesso ateneo, specializzato in Urologia, con un lavoro sull’esperienza diagnostica per carcinoma prostatico.

Per un breve periodo, agli inizi degli anni 90, Deiana ha frequentato in qualità di medico osservatore, il Department of Urology dell’Università di California, a San Francisco, partecipando alle lezioni didattiche, all’attività diagnostica, a numerosi interventi chirurgici e alle attività nei laboratori di ricerca per la chirurgia sperimentale.

Specialista nei tumori della vescica in età pediatrica

Il neo primario di Vimercate si occupa di chirurgia urologica, sia quella a cielo aperto che quella in laparoscopia, di endoscopia delle vie urinarie e di uro radiologia interventistica. Lo specialista è impegnato, fra l’altro, anche nel trattamento endoscopico dei tumori rari della vescica in età pediatrica.

Deiana ha portato a termine, negli ultimi anni, oltre 9.000 procedure endoscopiche della basse e alte vie urinarie e quasi 2.000 procedure chirurgiche. Ha partecipato, inoltre, ad una corposa attività didattica e congressuale ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Gli altri concorsi per la scelta dei primari

In tema di concorsi per primari si sono già ultimati, recentemente, quelli di Cardiologia e di Analisi Chimico Cliniche (il Laboratorio d’Analisi) dell’Ospedale di Vimercate. A giorni il direttore generale delibererà la nomina.

Sono già pervenute le candidature per il conferimento dell’incarico, sempre per via concorsuale, ovviamente, di direttore della Pneumologia ed è stato pubblicato l’avviso pubblico per il primariato del Pronto Soccorso di Vimercate.