Vimercate, i giovani attivisti si mobilitano per i giardinetti

I giovani attivisti si mobilitano per i giardinetti di Ruginello, a Vimercate. Nella mattinata di venerdì gli alunni della scuola elementare della frazione, insieme ai volontari di “Fridays for Future”, hanno messo a dimora una decina di nuovi arbusti all’interno dell’area verde.

Un piccolo passo per la salvezza del pianeta. E quindi anche di noi stessi. A compierlo sono stati gli alunni della scuola elementare «Ungaretti» di Ruginello, che lo scorso venerdì mattina hanno messo a dimora una decina di nuove piante all’interno dell’area verde adiacente l’istituto, andando dunque a rinverdire uno spazio molto utilizzato da tante famiglie del territorio. Raccogliendo, allo stesso tempo, l’appello lanciato dai giovani volontari di «Fraday For Future» di Vimercate in occasione della Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica.

Piante nate in città

Vanghe alla mano, i provetti ambientalisti, hanno piantato diversi arbusti tra le aiuole. Non piante casuali, bensì quelle più autoctone e prelevate direttamente dalla cosiddetta «Oasi della Biodiversità» che si trova nei pressi di via Rovereto. Ciliegi, castagni e biancospini che l’agronomo Salvatore Sau, «custode» di questo caratteristico polmone verde della città, è stato ben felice di mettere a disposizione dei ragazzi e della loro voglia di mettersi a disposizione del pianeta. «Vogliamo la giustizia climatica e la vogliamo ora» è lo slogan scelto dagli alunni e dai referenti di «Fridays For Future» Lorenzo Mattia e Alessandro Cimino, anche loro presenti a coordinare le attività di piantumazione. Con loro anche le insegnanti, la dirigente scolastica Mariateresa Chieli e il consigliere comunale Patrizia Teoldi, che ha portato ai giovani attivisti il saluto delle istituzioni.

