Vimercate: il mercato del venerdì si autosospende. Ok solo alle bancarelle di alimentari

Gli operatori del mercato del venerdì di Vimercate si autosospendono. Questa è la decisione presa in autonomia dagli ambulanti. Nonostante il DPCM non impedisca lo svolgimento del mercato, saranno presenti solo le bancarelle che vendono generi alimentari.

L’ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo 2020, con una nota dell’Amministrazione comunale.

La nota completa del sindaco di Vimercate, Francesco Sartini.

“In queste ultime settimane, anche a seguito di molte sollecitazioni, sono sempre rimasto in contatto con il coordinamento degli ambulanti del mercato settimanale. Abbiamo congiuntamente valutato la situazione, applicando in maniera rigorosa quanto indicato nei decreti e nelle note esplicative che venivano emanate dalle autorità sanitarie e dagli enti superiori. Ho sempre personalmente condiviso la preoccupazione per le difficoltà economiche che gli ambulanti, così come tanti negozi, altre categorie e persone, devono affrontare in conseguenza di questa crisi sanitaria e delle misure di limitazione imposte.

A fianco a queste preoccupazioni abbiamo anche condiviso come il mercato all’aperto costituisca potenzialmente una situazione che consente un più agile rispetto delle condizioni di sicurezza sanitarie se confrontato con locali chiusi, sempre a condizione che ci sia la massima consapevolezza e disciplina da parte degli utenti.

L’intensificarsi delle misure e i messaggi che invitano i cittadini a stare il più possibile a casa provocherà

sicuramente un’ulteriore riduzione degli utenti del mercato e degli esercizi commerciali, e non possiamo

escludere che si adottino nelle prossime ore misure ulteriori.

Desidero ringraziare il coordinamento degli ambulanti del mercato di Vimercate che, adottando un costante

confronto con me e ponderando responsabilmente tutte le indicazioni e le possibilità, ha proposto di auto

sospendere la presenza dei banchi non alimentari al mercato del venerdì, adottando quindi misure più

stringenti di quanto previsto, simili a quelle imposte nei centri commerciali nelle giornate prefestive e festive.

Anche nell’adozione di questa iniziativa, il coordinamento degli ambulanti, come molti altri esercizi

commerciali e attività della nostra città, dimostra di essere responsabile e pronto a tutelare la comunità con

scelte che possono essere di esempio per altre realtà.

Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza della responsabilità delle azioni di ciascuno. I nostri

ambulanti stanno dimostrando di mettere al primo posto la sicurezza e la salute dei cittadini. Noi cittadini

abbiamo il dovere di adottare tutte le misure che ci vengono indicate per accelerare la risoluzione di questa

emergenza, per poter tornare il prima possibile a sostenere i nostri ambulanti, il nostro mercato, i nostri

esercizi commerciali”.