Vimercate: in una settimana contagi da Covid raddoppiati I DATI

Vimercate: in una settimana contagi da Covid raddoppiati

Nel videomessaggio di questa settimana il Sindaco Francesco Sartini ci riporta la situazione circa l’emergenza sanitaria in città. I numeri dei cittadini contagiati rispetto alla scorsa settimana è raddoppiato.

Negli ultimi 7 giorni si sono registrati in città 103 nuovi contagi. La settimana precedente i positivi accertati erano stati 51. Valori più che raddoppiati dunque e anche di molto superiori a quelli a cui Vimercate aveva assistito nella prima ondata del Covid. Complessivamente, considerando i guariti, sono 156 gli attuali positivi in città, 94 invece le persone in quarantena domiciliare. Impatto pesante sugli ospedali

A fronte dei numeri, ricorda il sindaco, si registra anche un importante aumento delle richieste di soccorso e degli accessi in ospedale, dove si avvertono impatti importanti. “Dobbiamo rallentare la corsa del virus, altrimenti rischiamo di andare incontro a grandi criticità” – dice il sindaco.

Come sempre, spiega Sartini nel suo ultimo video messaggio, sono valide le raccomandazioni per limitare il contagio da seguire scrupolosamente: indossare sempre le mascherine, tenere igienizzate le mani, conservare sempre la distanza e soprattutto evitare spostamenti e incontri non necessari e il rispetto delle prescrizioni indicate dal DPCM e dalle Ordinanza Regionali.