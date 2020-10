Vimercate, incidente all’alba: due persone soccorse

Vimercate, incidente all’alba: due persone coinvolte. Il sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante, si è verificato in via Galbussera.

Prima notte di coprifuoco in Lombardia. E infatti non si sono registrati incidenti nella notte appena trascorsa. Come riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza il primo intervento di soccorso si è verificato pochi minuti prima delle sei a Vimercate. Qui in via Galbussera, due persone sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale con un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i volontari del soccorso locale che hanno prestato le prime cure a una giovane di 22 anni e a una donna di 41. Fortunatamente l’ambulanza è ripartita alla volta dell’ospedale cittadino in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Vimercate.

