Vimercate, installati cinque nuovi portamozziconi in città e a Oreno

Vimercate, installati cinque nuovi portamozziconi in città

Con lo slogan #bastapoco l’Amministrazione Comunale di Vimercate invita i cittadini a rispettare semplici regole che aiutano tutti a vivere in una Vimercate più pulita.

Dieci le campagne promozionali svolte fino ad oggi riassunte tutte a questo link; in questa occasione il Comune rilancia la campagna che invita i cittadini a non gettare i mozziconi per terra.

In questi giorni infatti sono stati installati in centro e a Oreno 5 nuovi portamozziconi: si trovano all’ingresso della Biblioteca Civica, in piazza Unità d’Italia, in piazza Marconi e a Oreno davanti all’ingresso del Teatro e altri ne seguiranno nelle prossime settimane.

Cinque anni per smaltire un mozzicone

Buttare a terra un mozzicone o gettarlo in un tombino significa danneggiare il nostro territorio.

Per smaltire naturalmente il filtro di una sigaretta sono necessari almeno cinque anni: nicotina, ammoniaca e benzene vengono sprigionate rapidamente e contribuiscono a inquinare l’aria che respiriamo e le acque dei nostri fiumi, perché spesso le cicche di sigarette finiscono, spinte dalla pioggia, nelle fognature e da là vanno nei fiumi.

È in vigore la legge n. 221 del 28/12/2015 che punisce questi gesti con una sanzione fino a 300 euro.

