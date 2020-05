Vimercate, la “Maratona del Giardino” è un successo… casalingo.

La passione per la corsa va oltre il coronavirus, ma non il cancello di casa. Lo sanno bene Paolo Brambilla e Daniele Bricalli, runner amatoriali che venerdì 1 maggio hanno dato vita a una maratona decisamente particolare. Dove? Nel giardino del condominio ovviamente.

La “pazza” idea

Avete letto bene, perchè i due corridori, i fatidici 42,196 chilometri, li hanno percorsi girando intorno al proprio palazzo, il condominio “Fiore” di via Pelizzari. Metro alla mano, i due vimercatesi hanno realizzato un tracciato che si snoda tra il corsello dei box, la rampa d’uscita, i gradini dell’ingresso pedonale e le aiuole del giardino: il tutto per un totale di 240 metri, percorsi a distanza di sicurezza per ben 264 giri. Con tanto di pubblico festante, che tra i balconi e le finestre, ha sostenuto i due corridori per tutta la durata della “gara”.

La cronaca

“L’avvicinamento alla gara è stata una sequenza pazzesca di allenamenti in gabbia durante i quali, con oltre mille rotazioni, abbiamo arato il giardino lasciando un segno indelebile nel prato fiorito la cui risemina sarà oggetto di discussione nella prossima assemblea condominiale – scherza Paolo – A basso volume abbiamo ascoltato l’inno d’Italia, ci siamo affidati alla divina provvidenza e dopo le fotografie di rito, alle sette e mezza, eccoci sulla linea di partenza”.

La gara è una ripetizione silenziosa di identici gesti. Poche parole, ma passo svelto, nonostante le difficoltà di tenere il ritmo, cadenzato a rotazione da Paolo e Daniele, in una giornata che faticava a scaldarsi.

“Alla fine la sfida l’abbiamo portata a casa in quattro ore sedici minuti e ventinove secondi, un tempo di tutto rispetto – prosegue il runner – E’ stata durissima, ma ci siamo divertiti, abbiamo riso e stretto i denti. E’ stata una grande fatica, ma compensata dalla riuscita”.

Prima e (si spera) ultima volta

Non è la prima volta che al “Fiore” si va di corsa. Un mese fa si era già tenuta una mezza maratona e una dodici ore in cui erano stati coinvolti, singolarmente, tutti i condomini. Poi l’idea della maratona, che Paolo e Daniele possa essere stata “la prima e l’ultima” disputata nel giardino di casa.

“In occasione del primo maggio, un pensiero è andato al lavoro che c’è, che non c’è più e che deve riprendere – dicono i due amici – Dobbiamo però, ancora una volta, non abbatterci e cercare di portare un po’ di gioia. La ripresa sarà lunga e difficile: bisogna avere coraggio, stringere i denti e andare avanti”.