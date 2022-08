Vimercate: non ce l'ha fatta il 55enne vittima di un malore all'interno dell'azienda

Non ce l'ha fatta il 55enne che questa mattina è stato colpito da un malore all'interno di un'azienda di Vimercate. L'allarme era scattato intorno alle 11 in via Cattaneo, nel complesso industriale della città.

Non ce l'ha fatta il 55enne vittima di un malore all'interno dell'azienda

Stando alla ricostruzione dei fatti sembra che l'uomo, un 55enne di origini asiatiche, sia stato colto da un malore mentre si trovava all'interno dello stabilimento di via Cattaneo. Ad accorgersi per primo dell'accaduto è stato un collega che ha ritrovato l'amico riverso a terra privo di sensi. Subito è partita la chiamata al 118, con il personale dell'Avps di Vimercate che è giunto sul luogo in codice rosso.

Inutili i soccorsi

Dopo le prime urgenti cure sul posto, il 55enne (residente a Sesto San Giovanni, ma domiciliato proprio a Vimercate) è stato trasportato in ospedale. Inutile, purtroppo, la corsa disperata. I sanitari hanno provato ripetutamente a rianimarlo, ma senza fortuna: l'uomo è deceduto poco dopo il suo ingresso in Pronto Soccorso.