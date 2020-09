Il sindaco di Vimercate, Francesco Sartini, è tornato ad aggiornare i concittadini sulla situazione dell’emergenza sanitaria e sulle tematiche correlate come quella della scuola e dei trasporti.

Vimercate: nuovi contagi, scuola e trasporti. Il sindaco fa il punto

In un video messaggio pubblicato sul canale youtube del Comune Sartini ha comunicato che negli ultimi sette giorni in città ci sono stati due nuovi contagi e due persone guarite. Allo stesso tempo sono saliti a 36 i cittadini che sono attualmente sottoposti a quarantena domiciliare.

Vietato abbassare l’attenzione, sottolinea Sartini, dobbiamo ora più che mai continuare a rispettare le norme anti contagio.

Per quanto riguarda il settore scolastico Sartini ha confermato che il Comune sta monitorando la situazione con particolare attenzione sui momenti di ingresso e uscita degli studenti. “Stiamo lavorando ma i ragazzi devono rispettare le regole”. I problemi maggiori si registrano durante l’uscita da scuola e l’attesa degli autobus: proprio per questo sono state aggiunte sette corse che agevoleranno il ritorno degli studenti a casa in sicurezza.

“Devo fare anche un appello ai genitori – ha concluso il sindaco. Affinché, quando accompagnano i figli a scuola, non parcheggino in zone dove non è consentito. Meglio sostare in zone apposite, anche se più lontane, e invitare i ragazzi a fare qualche passo a piedi”.

