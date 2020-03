Vimercate piange 10 morti per Coronvirus. I positivi salgono a 93. Il sindaco “Anche la vita di uno solo di loro vale avrebbe valso lo sforzo che stiamo facendo”.

Vimercate piange 10 morti per Coronvirus

Il sindaco Francesco Sartini ha aggiornato nella serata di ieri, giovedì 26 marzo 2020, i dati relativi al contagio da Coronavirus nella città di Vimercate.

Purtroppo i numeri non sono positivi: si contano già dieci vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria e i positivi al virus sono saliti a 93.

La speranza, ha sottolineato il primo cittadino, è che l’incremento sia causato dalla difficoltà crescente con la quale i laboratori riescono a valutare i tamponi dei giorni scorsi e non da nuovi contagi.

“Dieci di questi nostri fratelli non ce l’hanno fatta – ha detto il sindaco nel video messaggio pubblicato ieri sera – anche la vita di uno solo di loro avrebbe valso lo sforzo che stiamo facendo. Mi stringo alle famiglie e agli amici di chi non ce l’ha fatta, in questo momento veramente triste e angoscioso”.

LEGGI ANCHE: La mappa aggiornata dei contagi comune per comune

Chiamate chi non sentite da tanto

Il messaggio per tutti resta quello di evitare gli spostamenti e i contatti inutili. Il ringraziamento di Sartini va a medici di famiglia per il loro impegno costante e per la sfida che stanno affrontando senza tirarsi indietro, mentre l’esortazione per tutti è di chiamare gli anziani, chi vive solo e non si sente da tanto tempo.

“Con l’unità tra noi si vince. Ce la faremo e sarà merito vostro”.

TORNA ALLA HOME