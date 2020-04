Vimercate piange Carretti, “Il gigante del private equity”. Si è arresto alla malattia dopo una battaglia di alcuni anni.

Molto noto nel mondo della finanza

Fabrizio Carretti, nato e cresciuto a Vimercate (dove dagli amici era conosciuto come Kabe), si è spento il 25 aprile. Era uno dei massimi esperti finanziari nell’ambito delle acquisizioni e delle fusioni di società.

Uomo di punta di Permira, uno dei private equity più noti, Carretti è stato il regista dell’acquisizione della casa di moda Valentino da Marzotto.

I problemi di salute e la creazione di una fondazione

Dal 2017 aveva incominciato ad accusare alcuni problemi di salute. Da allora era in cura all’ospedale Humanitas, dove aveva costituito una fondazione.

Nato e cresciuto a Vimercate, dove vivono i genitori

La notizia della sua scomparsa è piombata come un macigno anche a Vimercate dove, come detto, Carretti era cresciuto e aveva studiato. In città vivono ancora il padre Celso, ingegnere, e la madre Annalisa Chierici, psicologa, nota anche per la sua candidatura al Consiglio comunale in occasione delle elezioni del 2006 con la lista de “La Margherita” e nel 2016 con la lista “Mascia sindaco”. Oltre ai genitori lascia la moglie Serena, due bambine, e il fratello Davide.

