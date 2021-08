Vimercate piange l'amato politico e volontario. La città è in lutto per la scomparsa di Gilberto Pellegatta, storico esponente della politica locale e colonna dell'Auser.

"Ciao Gilbe"

Addio «Gilbe». Vimercate piange la scomparsa di Gilberto Pellegatta, storico esponente della sinistra locale e colonna del volontariato. «Gilbe», questo il nome con cui era conosciuto da tutti in città, si è spento lunedì della scorsa settimana all’età di 87 anni. Grande il cordoglio in città per la scomparsa di una figura che ha scritto pagine importanti della storia di Vimercate, prima in ambito politico, poi in quello del volontariato e dell’associazionismo.

Vimercatese doc, Pellegatta ha speso la sua vita lavorativa a Milano, svolgendo la professione di tipografo e litografo.

"Gilberto si è sempre dato da fare, cercando di dare concretezza al suo pensiero politico - lo ricordano gli amici dell’Anpi - Era un fervente antifascista e nostro tesserato fin da giovanissimo. Si è sempre battuto concretamente per ciò in cui credeva, non limitandosi alle parole".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.