Vimercate piange Pasquale Valtolina. La città perde un altro pezzo da novanta della politica e dell’associazionismo.

Valtolina si è spento oggi, sabato 2 gennaio. Esponente della Democrazia Cristiana e del Partito popolare, era stato in passato assessore, consigliere comunale e anche presidente del Consiglio. Aveva guidato a lungo le Acli di Vimercate. Da sempre attivo in parrocchia, è ricordato anche per essere stato tra i fondatori della libreria “Il Gabbiano”.

Nel 2008 era anche stato insignito delle benemerenza civica consegnata dall’allora sindaco Paolo Brambilla, cresciuto politicamente con Valtolina.

A dare per primo la notizia è stato l’ex sindaco di Bellusco ed ex presidente della Provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi:

“È mancato Pasquale Valtolina, uomo di grande cultura che nella sua vita ha dato un grande contributo alla crescita della comunità di Vimercate e del vimercatese come Amministratore pubblico, promotore di associazioni e tanto altro. C’è stato un tempo in cui Pasquale passava spesso in ufficio da noi, in via de Castillia, per discutere con il dottor Mandelli su vicende che riguardavano Il Gabbiano, la Parrocchia o il Comune di Vimercate. Il primo quarto d’ora era dedicato ad una analisi dei tempi e delle vicende politiche; si concludeva sempre con un rimbrotto per me “ero giovane e dovevo darmi da fare”. Poi passavano ore a controllare numeri, discutere e trovare soluzioni. Terminato l’incontro, durante il quale non dovevano essere disturbati, mi chiamavano e mi spiegavano cosa avrei dovuto fare. Spesso le loro versioni non proprio collimavano, ma tant’è… Mi mancano tanto momenti così, mi mancano tanto uomini così. Buon viaggio Pasquale, grazie di tutto”.