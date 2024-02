Vimercate piange Teresa Mandelli, anima dell'antifascismo

La sua vita è stata segnata fortemente dall'antifascismo e dal legame d'amore con quel partigiano che aveva voluto sposare a tutti i costi.

Lunedì scorso si è spenta a 98 anni, a Vimercate, Teresa Mandelli, per tutti Teresina. Classe 1925, nata a Ornago, da giovane aveva lavorato come quasi tutte le coetanee dell'epoca al Linificio di Vimercate.

Il legame con Achille Bala

Suo vicino di casa, a Ornago, era Achille Bala, noto partigiano della 103esima Brigata Garibaldi, che operò durante la Resistenza nella zona di Cavenago. Un'amicizia la loro diventata poi amore.

Uno dei primi matrimoni civili

Un amore travolgente tra Teresina e Achille; nel 1952 avevano voluto a tutti i costi sposarsi con un rito civile, uno dei primissimi, se non il primo, officiati in città nel dopoguerra. Si erano quindi trasferiti a Vimercate, prendendo casa nelle corti oltre il ponte di San Rocco, in via Burago, una cosiddetta "zona rossa" di Vimercate dove prima e dopo la guerra vivevano tante famiglie legate alla lotta partigiana e all'antifascismo.

Era l'iscritta all'Anpi più longeva

Dopo il matrimonio e la nascita della figlia Vanna, oggi moglie di Savino Bosisio, presidente di Anpi Vimercate, Teresina si era dedicata animo e corpo alla famiglia, tenendo però ben saldi i valori. Fino a tre giorni fa, lunedì 19 febbraio, quando se ne è andata alla Casa famiglia San Giuseppe di Ruginello, era l'iscritta più longeva al gruppo cittadino di Anpi. Un testimone che ora ha passato a Paola Villa, classe 1927, ex staffetta partigiana.

Sulla bara la bandiera dell'Anpi e i garofani rossi

"Non mancava mai ad un 25 Aprile e alle cerimonie per i Martiri Vimercatesi - l'ha ricordata il genero Savino - Per questo motivo abbiamo voluto che sulla bara ci fossero la bandiera dell'Anpi e garofani rossi".

I funerali di Teresa Mandelli sono stati officiati mercoledì pomeriggio nel santuario della Beata Vergine del Rosario di Vimercate. Oltre alla figlia e al genero lascia anche i due nipoti Alessandro e Stefano.